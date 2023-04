Advies aan minister: onderzoek kans op vallende vliegtuigonderdelen Maastricht

De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet onderzoek doen naar de kans op vallende vliegtuigonderdelen voor woongebieden rondom Maastricht Aachen Airport. Dat adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag in een rapport. Het advies volgt op een incident in 2021 in het Limburgse Meerssen. Twee mensen raakten toen gewond doordat onderdelen van een vliegtuigmotor plots uit de lucht vielen.

Een vrouw raakte lichtgewond toen ze door een motoronderdeel werd geraakt. Ook een kind dat een van de gloeiendhete objecten probeerde op te pakken liep verwondingen op. Daarnaast raakten huizen en auto's beschadigd. In totaal werden in Meerssen zo'n tweehonderd vliegtuigonderdelen gevonden.

Het vliegtuig kreeg tijdens de klim een motorstoring. Daardoor verloor de motor via de uitlaat brokstukken die op Meerssen terechtkwamen. Nadat de cockpitbemanning de motor had uitgeschakeld, kon het toestel veilig landen op de Belgische luchthaven van Luik.

Uit het onderzoek van de OVV blijkt dat de motoronderdelen losraakten door langdurige oververhitting. Bepaalde koelvoorzieningen hadden dit kunnen voorkomen, maar die had de vliegtuigmotor niet. Deze zijn ook niet verplicht. Daarom raadt het onderzoeksinstituut aan om zo'n verplichting wel in te voeren voor dit type motoren. Ook adviseert de OVV betere administratie over de staat van vliegtuigen.

"Doordat er boven gebieden in de omgeving van luchthavens veel luchtverkeer samenkomt, bestaat daar een grotere kans op incidenten", schrijft de OVV. "Dat betekent dat de inwoners van deze dorpen ongewild worden blootgesteld aan het risico van vallende motorbrokstukken."

De risico's van vallende vliegtuigonderdelen zijn "reëel". Daarom vindt de OVV dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze moet onderzoeken en de uitkomsten van het onderzoek moet publiceren. Daarna moet de minister besluiten of de risico's aanvaardbaar zijn.

