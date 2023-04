Staat schikt met patiënten die na prik tegen Mexicaanse griep narcolepsie kregen

Een kleine groep die na vaccinatie tegen de Mexicaanse griep (H1N1) in 2009 ziek is geworden, krijgt geld van de Staat. Zij ontwikkelden na de prik narcolepsie: een ziekte waarbij patiënten overdag onverwachts in slaap vallen. Het is nog altijd niet zeker dat de prik deze klachten heeft veroorzaakt, maar het kabinet treft toch een schikking.

De Staat erkent geen aansprakelijkheid, omdat een direct verband tussen de vaccinatie en narcolepsie niet bewezen is. Volgens de deskundigen die het ministerie adviseerden, is een oorzakelijk verband "onwaarschijnlijk, maar niet volledig uitgesloten".

Het kabinet treft een schikking met de patiënten "vanwege de onomkeerbaarheid van de uitzonderlijk ernstige neurologische klachten bij deze jonge kinderen", meldt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid).

Het gaat met name om jonge kinderen die ernstige hersenklachten kregen en daardoor invalide raakten. Patiënten hadden de vaccins van Pandemrix of Focetria toegediend gekregen.

Het kabinet stelde in 2018 al 5 miljoen euro beschikbaar als schadevergoeding voor mensen die als kind gevaccineerd waren en daarna narcolepsie ontwikkelden. Ook in andere Europese landen werden patiënten gecompenseerd.