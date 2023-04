Nog één slachtoffer van treinongeval in Voorschoten ligt in het ziekenhuis

Van de mensen die bij het treinongeluk in Voorschoten gewond zijn geraakt, ligt er woensdag nog één in het ziekenhuis. De een-na-laatste patiënt mocht afgelopen weekend ziekenhuis LUMC in Leiden verlaten.

De laatste patiënt ligt nog op de verpleegafdeling van het LUMC, laat een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) woensdag weten. Geen van de slachtoffers ligt dus nog op de intensive care.

Twee weken geleden botsten een goederentrein en een intercity tegen een bouwkraan. Daarbij kwam een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven. Ongeveer dertig mensen raakten gewond, van wie negentien naar een ziekenhuis moesten. De meesten mochten dezelfde dag nog naar huis.