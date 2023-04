Mensen met beperking hadden grotere kans om aan corona te overlijden

Delen via E-mail

Mensen met een verstandelijke beperking hadden tijdens de pandemie een grotere kans om aan corona te overlijden dan anderen. Dat concludeert het Radboudumc op basis van vergelijkingen met de verwachte sterfte.

"In de twee coronajaren zijn ten minste 785 mensen met een beperking aan covid overleden", zegt onderzoeker Maarten Cuypers van het Radboudumc. Maar op basis van het sterftecijfer onder mensen zonder beperking had je eigenlijk 180 sterfgevallen in die groep verwacht, stelt Cuypers.