Asielopvang in Nederland: zijn de azc's nog vol en waar blijft de spreidingswet?

Vorige zomer werd de crisis in de asielopvang duidelijk zichtbaar toen asielzoekers de nacht doorbrachten in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook komende zomer is dat niet uitgesloten. Dit is nu de situatie rond de asielopvang in Nederland.

Op dit moment vangt Nederland zo'n 53.000 asielzoekers op. Zij wonen op ongeveer tachtig reguliere opvangplekken, zoals azc's, en op meer dan honderd tijdelijke opvangplekken.

In de tijdelijke noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verblijven ruim 15.000 mensen. Nog eens 6.800 mensen zijn ondergebracht in tijdelijke opvanglocaties van de gemeenten, crisisnoodopvang genoemd.

Het gaat niet om Oekraïense vluchtelingen: zij worden niet opgevangen door het COA, maar door gemeenten.

De cijfers zeggen het al: de normale opvangplekken zitten overvol. Er vragen meer mensen asiel aan dan verwacht. Daarnaast zitten er nog ruim 16.000 mensen in de opvang die officieel geen asielzoeker meer zijn, maar statushouder. Zij mogen in Nederland blijven, maar wachten nog op een huis.

Het tekort aan opvangplekken wordt nog groter. In november schatte het COA dat er eind dit jaar zo'n 75.000 plekken nodig zijn. Die schatting is gemaakt op een verwachte instroom van 55.000 mensen, maar dat lijken er volgens recente prognoses nog veel meer te worden.

Zo kampte Italië in de eerste vier maanden van dit jaar met een instroom die 300 procent hoger was dan een jaar eerder. En Italië is een van de landen van waaruit mensen verder Europa in trekken.

Met deze grote instroomcijfers is het volgens premier Mark Rutte "niet te garanderen" dat er geen mensen in het gras bij Ter Apel hoeven te slapen.

Het is zeker dat Nederland dit jaar nog op zoek moet naar tienduizenden opvangplekken, maar de vraag is waar die vandaan moeten komen. Het COA waarschuwde sinds oktober 2021 al meermaals dat het krap kwam te zitten in opvangplek. Afgelopen zomer leidde dat er dus toe dat mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen.

Hoewel veel gemeenten bijsprongen en tijdelijke locaties openden, staan ze niet te springen om een regulier asielzoekerscentrum. En nu sluiten steeds meer tijdelijke locaties de deuren, omdat dat zo was afgesproken. Het kabinet streeft er ook naar om over 2,5 maanden alle crisisnoodopvangplekken (waar nu nog 6.800 mensen verblijven) te sluiten.

0:38 Afspelen knop Deze sporthallen in Apeldoorn vangen 150 asielzoekers op

De grootste oplossing zit in het beperken van de instroom van vluchtelingen. Daarvoor kijkt het kabinet ook naar de Europese Unie. Premier Rutte doet zijn best om aan te dringen op maatregelen en sprak onder anderen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

De EU kwam in maart nog samen voor een migratietop, maar dat leverde vooralsnog niet veel winst op.

Een andere oplossing volgens het kabinet is de spreidingswet. Daarmee kunnen gemeenten elke twee jaar een asielzoekerscentrum openen, waar ze dan geld voor krijgen. De andere plekken worden op basis van inwonersaantal verdeeld over het land.

Na veel politieke hobbels is de wet naar de Tweede Kamer gestuurd, maar het is de vraag of deze door de Eerste Kamer komt. In het beste geval kan het ook nog wel even duren voor de wet ingaat. Het is in ieder geval duidelijk dat de spreidingswet dit jaar nog niet voor verlichting gaat zorgen.

In de tussentijd stapelt de kritiek over de huidige omstandigheden zich op. Gezaghebbende instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, trokken al meermaals aan de bel over de ondermaatse omstandigheden in de (crisis)noodopvang. De vluchtelingen zitten soms maandenlang dicht op elkaar in grote ruimtes met weinig privacy en veel geluidsoverlast. Op sommige locaties zijn zorgen over de hygiëne en toegang tot gezondheidszorg.

VluchtelingenWerk stapte vorig jaar al naar de rechter om betere omstandigheden af te dwingen. Het kabinet zei er alles aan te doen om de mensen onderdak te kunnen geven, en het hof zag daarom geen nut in van het opleggen van extra maatregelen.

Ook over de wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is onvrede. De dienst behandelt de asielverzoeken, maar heeft te weinig mensen om het aantal aanvragen bij te benen. Daarom is besloten ook dit jaar de maximale wachttijd te verlengen van zes naar maximaal vijftien maanden.