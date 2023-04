'Groot gat' tussen de wensen van Groningen en de plannen van het kabinet

Tussen de wensen van bestuurders uit Groningen en de plannen die het kabinet dinsdagavond aan hen presenteerde, zit nog een "groot gat". Dat zei commissaris van de Koning René Paas na urenlang overleg met een grote kabinetsdelegatie.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief zei na afloop dat er goed overleg is geweest, "maar we zijn het niet over alles eens".

De delegatie van het kabinet reisde dinsdag af naar Groningen om te praten over het verslag van de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzocht.

Het voorstel van het kabinet in reactie op het onderzoek is serieus volgens Paas. Bestuurders uit de regio legden onlangs hun wensen op tafel: zeker 30 miljard aan investeringen, over minstens een kwart eeuw.

'Groot gat' tussen wens Groningen en voorstel kabinet

"Wij hebben bekendgemaakt wat we willen dat het kabinet biedt", zei Paas. Volgens hem is de wens "een geloofwaardig antwoord op de ereschuld". Hij stelde dat het kabinet met redelijke voorstellen kwam, maar " er zit nog wel een groot gat".

Bij het overleg was minister-president Mark Rutte aanwezig met vijf andere bewindslieden. De kabinetsleden wilden na ruim vijf uur durende besprekingen op het provinciehuis weinig kwijt over het overleg.

Namens Groningen was naast Paas onder meer Johan Remkes (voorzitter van het Nationaal Programma Groningen) aanwezig.

Vijlbrief vertelde bij vertrek uit het provinciehuis dat "over het hele palet" is gepraat. Hij noemde onder meer de schade en versterking van huizen in het aardbevingsgebied, economisch perspectief en welzijn in de regio. "We zijn nog niet klaar. We gaan de komende dagen proberen om nog wat verder te komen." Er staan al vervolggesprekken gepland.