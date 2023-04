Vrouw veroorzaakt twee ongelukken op A12 en wordt daarna zelf aangereden

Een 56-jarige vrouw heeft dinsdagochtend liefst twee ongelukken veroorzaakt op de A12 bij Zoetermeer. Ze werd uiteindelijk zelf aangereden en moest lichtgewond naar het ziekenhuis worden gebracht. Door de capriolen van de vrouw ontstond volgens de politie "een chaos".

Vervolgens liep ze enkele honderden meters over de snelweg in de richting van Utrecht. Daar werd ze uiteindelijk aangereden door een auto, waarbij ze lichtgewond raakte.

Door de capriolen van de vrouw ontstond er veel vertraging op de A12. De politie spreekt van "een chaos". De weg richting Utrecht was enige tijd afgesloten en in de andere rijrichting was de linkerrijstrook ook een tijdlang dicht. Rond 9.00 uur was de weg in beide richtingen weer vrij.