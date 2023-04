Minderjarige opgepakt vanwege betrokkenheid bij grote brand in Zoetermeer

De politie heeft dinsdag een minderjarige opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het veroorzaken van een grote brand in Zoetermeer. Een leegstaand pand ging maandag in vlammen op.

De politie is het kind via verklaringen van getuigen op het spoor gekomen. De minderjarige zit vast en wordt gehoord. Het is nog niet bekend wanneer de verdachte wordt vrijgelaten. De politie wil niet zeggen hoe oud het kind is.