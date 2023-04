58 mensen willen DNA afstaan om slachtoffers Watersnoodramp te identificeren

De politie heeft in de afgelopen maanden 58 aanmeldingen gekregen van mensen die DNA willen afstaan om vast te stellen of er familieleden zijn omgekomen bij de Watersnoodramp in 1953. Tientallen slachtoffers zijn naamloos begraven, omdat ze toen niet geïdentificeerd konden worden.

De politie doet nu - zeventig jaar na de ramp - een laatste poging om de identiteit van de onbekende doden alsnog vast te stellen.

Alleen DNA-materiaal van kinderen en kleinkinderen van een sinds de ramp vermiste persoon kan worden onderzocht. Onder de 58 aanmeldingen zijn mensen die niet voldoende verwant met de dodelijke slachtoffers zijn.

Van hoeveel mensen het DNA daadwerkelijk in het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal worden onderzocht, is volgens de politie nu nog niet te zeggen. Daarvoor is nauwkeuriger onderzoek naar de familiebanden nodig en dat kost tijd.

Rechtstreekse nabestaanden krijgen extra oproep

Mensen die wel een rechtstreekse afstammeling zijn, krijgen een oproep voor DNA-afname. De politie benadrukt dat mensen die sinds de Watersnoodramp een broer, zus, vader, moeder, oma of opa kwijt zijn zich nog steeds kunnen aanmelden voor het onderzoek.