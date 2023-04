Jongen niet meer verdacht van dreiging school Zaandam: nummer werd misbruikt

Een van de drie jongens die werd verdacht van het dreigen met een schietpartij op een school in Zaandam is niet langer verdachte. Het Openbaar Ministerie (OM) laat dinsdag weten dat het telefoonnummer van de veertienjarige jongen door iemand anders werd gebruikt.

Maar een van de tieners blijkt slachtoffer te zijn geweest van spoofing. Dat is een vorm van fraude waarbij criminelen zich in sms- of chatberichten of via de telefoon voordoen als een ander.