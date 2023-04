Waar blijft toch dat mooie weer? 'Het duurt dit voorjaar inderdaad érg lang'

De voorspellingen van hogere temperaturen zijn tot nu toe uitgebleven. Ook komende week lijkt de eerste warme dag van het jaar nog niet in het verschiet te liggen. Wat is er aan de hand? En vooral: hoelang duurt het grauwe weer nog?

Meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza kan er ook niets aan doen, verontschuldigt hij zich meteen. "De lente schiet niet op dit jaar", constateert hij. "De weermodellen van de afgelopen weken gingen uit van een Scandinavisch hogedrukgebied. Dat betekent in Nederland doorgaans lekker weer en hoge temperaturen. Maar een koude storing uit het oosten van Europa gooit roet in het eten."

Het gaat volgens de weerman om een zogenoemde "retrograadse storing", een weerstoring die van oost naar west trekt. "Meestal is de windrichting in Nederland westzuidwest", legt Schröder uit. "Nu is het oostnoordoost. Met dat soort stromingen hebben de weermodellen vaak grote moeite. Zonder die storing hadden we nu minder bewolking gehad en hogere temperaturen, rond de 20 graden, zoals we meestal gewend zijn in april."

Normaal gesproken heeft de eerste lokale warme dag, met temperaturen van 20 graden, zich begin april wel voorgedaan. Nu is er twee weken later nog geen zicht op dat moment, vreest de meteoroloog van Weerplaza. "En omdat we de afgelopen jaren vroeg in het jaar de eerste warme dag hadden, in februari zelfs al, is het gevoelsmatig al helemaal een domper dat we nu zo laat zijn."

'In verleden kwam warme dag pas in mei'

De beste voorspelling die de weerdienst nu kan doen, is dat er komend weekend vermoedelijk temperaturen van 17 tot 18 graden gehaald worden. "Maar het blijft de komende dagen nog wel bewolkt en wisselvallig", voegt Schröder daar meteen aan toe. "En tot het weekend blijven de lage temperaturen. We mogen donderdag al blij zijn als we de 10 graden halen."

Er is nog geen sprake van een record met de 'late' eerste warme dag dit jaar. "Volgens mij duurde het in 1997 tot in mei voordat we voor het eerst de 20 graden aantikten. Dus het kan altijd nog erger", zegt Schröder.

Overigens staan de lage temperaturen van dit moment helemaal los van de klimaatverandering, verduidelijkt de weerman. "Het weer zal altijd uitschieters naar boven of naar onder houden", stelt hij. "Maar als je kijkt over de afgelopen decennia, blijven de temperaturen netto stijgen. Ik verwacht dat we in de zomer weer een langere periode temperaturen van 30 graden bereiken."

