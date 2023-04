Veiligere wegen en meer voorlichting: zo moet het aantal verkeersdoden dalen

2022 was een slecht jaar voor de verkeersveiligheid in Nederland. Vorig jaar hadden we te maken met het grootste aantal verkeersdoden in veertien jaar en een recordaantal verongelukte fietsers. Organisaties en experts roepen op tot veiligere wegen en meer voorlichting.

"Het is belangrijk om fietspaden zoveel mogelijk te scheiden van autowegen", zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN). "Op veel plekken is dat nu nog niet zo."

Verkeersveiligheidsexpert Letty Aarts van onderzoeksinstituut SWOV steunt die oproep. "Probeer fietsers op wegen waar je harder dan 30 kilometer per uur mag te scheiden van het autoverkeer door middel van een fietspad. En als dat niet kan, zorg er dan voor dat de maximumsnelheid omlaaggaat. Dan is de kans dat een fietser een botsing met een auto overleeft een stuk groter."

VVN pleit ook voor de invoering van 30 kilometerwegen op gemeentelijk niveau. "Of kijk naar 80 kilometerwegen die niet goed zijn ingericht volgens de eisen (bijvoorbeeld een te smalle berm of bomen te dicht bij de weg, red.) en breng die terug naar 60 kilometer per uur", zegt de woordvoerder. "Dat spaart levens."

De cijfers van het CBS in een notendop Grootste aantal verkeersdoden in vijftien jaar: 737

Grootste aantal omgekomen fietsers sinds begin metingen: 291

Aantal verkeersdoden is het sterkst toegenomen onder 75-plussers: 59 procent meer dan in 2021

Totale aantal verkeersdoden gestegen: 27 procent meer dan in 2021

Zadel een beetje omlaag zetten kan al helpen

Daarnaast roepen VVN en de politie op tot betere voorlichting, bijvoorbeeld onder ouderen. "Wij bieden voorlichting over hoe je zo veilig mogelijk op je fiets kunt blijven zitten", zegt de woordvoerder. "Dat kun je al doen door je zadel een beetje omlaag te zetten. Dan sta je met je voeten plat op de grond als je bijvoorbeeld moet wachten voor een verkeerslicht."

Verder pleit VVN voor goede veiligheidsinstructies door leveranciers van fietsen, auto's en scootmobielen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een helm aanbieden bij de aanschaf van een fiets. Dan stimuleer je het gebruik ervan ook, zegt de woordvoerder.

De politie pleit vooral voor voorlichting over alcohol en drugs in het verkeer. "We doen al regelmatig een appel op overheden om meer in te zetten op preventie. Om mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed, op hoelang verdovende middelen nog doorwerken in je lichaam", zegt Paul Broer van de Nationale Politie tegen ANP.

Ook SWOV ziet voorlichting als een nuttige aanvulling op ander beleid, zoals regelgeving en handhaving. Maar van voorlichting alleen kun je niet verwachten dat het voor een daling van het aantal slachtoffers zorgt, benadrukt Aarts.

'Het maakt nogal uit of je als jongere wordt aangereden of als oudere'

Over de oorzaken van de stijging kunnen experts nog niets met zekerheid zeggen; daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar ze zien al wel trends die langer gaande zijn en mogelijk meespelen.

Bijvoorbeeld de vergrijzing. Doordat er meer ouderen zijn, is de kans op eenzijdige ongelukken groter.

"Die ouderen zijn kwetsbaarder", zegt Aarts van SWOV. "Het maakt nogal uit of je als jongere wordt aangereden of als oudere. Een oudere zal daar eerder door overlijden."

Ook VVN ziet de vergrijzing als een van de oorzaken van de stijging. "Dat komt bijvoorbeeld door vermindering van vitale functies bij ouderen: het gehoor, het gezichtsvermogen of het draaien van de nek. En natuurlijk evenwichtsproblemen", legt een woordvoerder uit.

Niet bang om met borrel achter stuur te zitten

In andere leeftijdsgroepen zijn ook trends te zien. Zo is het alcoholgebruik in het verkeer de laatste jaren toegenomen.

Uit het vorig jaar verschenen De Staat van de Verkeersveiligheid van het SWOV blijkt dat rijden onder invloed van alcohol tijdens weekendnachten sinds 2017 bijna is verdubbeld: van 1,4 procent in 2017 naar 2,6 procent in 2022.

Een belangrijke oorzaak is dat veel mensen niet bang zijn gepakt te worden als ze met een borrel op achter het stuur zitten. Experts hameren er daarom op dat de pakkans moet worden vergroot.