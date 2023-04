Weerbericht: De zon schijnt, maar vanwege harde wind voelt het nog fris

Dinsdag is er kans op bewolking, die in de loop van de ochtend langzaam naar het oosten trekt. Tussendoor schijnt de zon en stijgt de temperatuur naar 12 tot 14 graden. Vanwege de krachtige wind aan zee voelt het nog wel fris.

Op veel plekken in ons land begint de dag zonnig en fris. Vooral in het oosten van het land komen er enkele wolkenvelden voor. Later ontstaan ook stapelwolken.

's Middags wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overal droog. Wel is er een krachtige wind, waardoor het kouder aanvoelt. Ook in de avond en nacht koelt het verder af. Het wordt dan tussen de 3 en 6 graden.

Woensdag is er meer kans op zon en lenteweer. In de middag zijn er dan nog wel wat stapelwolken, maar er is minder kans op harde wind. In het binnenland loopt de temperatuur op naar 14 tot 17 graden.