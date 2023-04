Brandweer sloopt brandend pand in Zoetermeer wegens moeite met blussen

De brandweer heeft grote moeite met het blussen van een grote brand in een leegstaand pand aan de Boerhaavelaan in Zoetermeer. Daarom is zij maandagavond begonnen met de sloop van het gebouw. Eerder werd wegens rookontwikkeling een tweede NL-Alert verstuurd.

De vlammen sloegen flink uit aan de achterkant van het pand. Daardoor nam de rookontwikkeling toe, meldde de brandweer. Het is gevaarlijk om dicht bij het pand te komen, waardoor de brandweer van een relatief grote afstand moest blussen.

"In sommige delen van het pand is nog steeds brand. We moeten het slopen om er bij te komen", zegt een woordvoerder van de brandweer. Daarom is de brandweer inmiddels begonnen met de sloop van het gebouw. Zo kan zij het pand betreden en beter blussen. Het sloop- en bluswerk duurt waarschijnlijk nog tot dinsdagochtend.

De brand in het pand ontstond maandag rond 14.40 uur. Twee mensen moesten van het dak worden gered. Zij zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Sinds 22.30 uur zijn er aanzienlijk minder rookwolken, maar door de sloopwerkzaamheden en het blussen kunnen ze weer terugkomen. Het advies blijft om bij rookoverlast ramen en deuren te sluiten.

Wegens hevige rookontwikkeling werd maandagavond een tweede NL-Alert gestuurd. Twee uur na het eerste bericht kwam er nog steeds heel veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd binnen te blijven.

Geen gevaarlijke stoffen aangetroffen in branddeeltjes

De Boerhaavelaan en de parallel gelegen Afrikaweg zijn in beide richtingen afgesloten vanwege de rook en om hulpdiensten de ruimte te geven. Door de brand trekt veel rook over de A12 bij Zoetermeer heen, richting Pijnacker. Het verkeer heeft daar niet veel last van, meldt Rijkswaterstaat.

De brandweer ontving meerdere telefoontjes van ongeruste inwoners van Delft en Pijnacker. Maar er is geen aanleiding om sport- en andere buitenactiviteiten stop te zetten.

De brandweer heeft onderzoek gedaan naar de branddeeltjes. Er zijn geen gevaarlijke concentraties aangetroffen en er zijn geen verdenkingen van asbest. "Wel kan er sprake zijn van stankoverlast", zegt de brandweer.