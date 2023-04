Dode gevonden in landingsgestel van KLM-vliegtuig op Schiphol

Maandagochtend is een lichaam gevonden in een landingsgestel van een KLM-vliegtuig op Schiphol. Werknemers troffen de dode man aan toen zij in de hangaar hun werk wilde beginnen.

De man zat verstopt in het landingsgestel van een vliegtuig dat in meerdere landen is geweest, vertelde een woordvoerder van de marechaussee aan NU.nl.

Het vliegtuig landde op Schiphol en was als laatste in Canada geweest. Het is niet bekend of de man al langer in het vliegtuig zat. Volgens het AD is het vliegtuig eerder opgestegen vanuit Nigeria.

De identiteit van de man is nog niet bekend. De marechaussee doet onderzoek naar hoe de man in het landingsgestel kon klimmen. Hij is mogelijk overleden aan de gevolgen van onderkoeling of zuurstoftekort.