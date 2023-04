Grootste aantal verkeersdoden in vijftien jaar, recordaantal fietsers omgekomen

Vorig jaar zijn in Nederland 737 mensen om het leven gekomen bij verkeersongevallen. Dat is het grootste aantal sinds 2008. Opvallend is het grote aantal fietsers dat verongelukte. In de 27 jaar dat de cijfers worden bijgehouden, kwamen er niet zó veel om het leven, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Vorig jaar kwamen 291 fietsers om het leven in het verkeer. Dat zijn er 84 meer dan in 2021 en is het grootste aantal sinds 1996. Sinds dat jaar houdt het CBS de cijfers van fietsongevallen bij.

Bijna de helft van alle fietsongelukken werd veroorzaakt door een aanrijding met een (bestel)auto. Er waren ook meer aanrijdingen met vrachtwagens, bussen en andere voertuigen. Bij een kwart van alle fietsongelukken was er geen sprake van een botsing: die slachtoffers overleden bijvoorbeeld na een val van de fiets. Dat overkwam vooral zeventigplussers.

Het CBS merkt sowieso op dat veel fietsende 75-plussers verongelukten. In die leeftijdsgroep nam het aantal fatale ongelukken met 59 procent toe ten opzichte van 2021. Dat zorgde ook voor meer doden: 150 tegenover 94 een jaar eerder.

CBS: afgelopen jaar flink meer slachtoffers in verkeer

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Grootste aantal verkeersslachtoffers in Noord-Brabant

Het aantal fatale auto-ongelukken steeg met bijna 30 procent naar 225. Het algehele aantal verkeersdoden in 2022 was 27 procent groter dan in 2021. Dat is niet verrassend: in dat jaar waren er nog maandenlang ingrijpende coronamaatregelen zoals een avondklok actief, waardoor er minder verkeer was.

In totaal kwamen afgelopen jaar 522 mannen en 215 vrouwen om in het verkeer. Volgens het CBS kwamen jongere verkeersslachtoffers vaak om als gevolg van een auto-ongeluk, terwijl oudere slachtoffers betrokken waren bij fietsongevallen.