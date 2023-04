Valt er nog meer te onderzoeken in de zaak rond de dood van Carlo Heuvelman?

Woensdag vindt de eerste inleidende zitting plaats van het hoger beroep in de Mallorca-zaak. Wat willen het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging nog meer weten om duidelijkheid te krijgen rond de dood van Carlo Heuvelman?

Aan het begin van dit jaar werd bepaald dat alle verdachten die vastzitten, ook vast moeten blijven zitten. Het gaat nu om een regiezitting: een voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de hogerberoepszaak. En dan mag de verdediging zijn onderzoekswensen indienen.

Dat is voortvarend te noemen. Het is namelijk nog geen half jaar na de uitspraak in de Mallorca-zaak. Een rechtszaak die draait om uitgaansgeweld in het Spaanse uitgaansgebied van El Arenal en de dood van Carlo in juli 2021, als gevolg van dat geweld. In totaal werden acht mannen veroordeeld voor verschillende geweldplegingen. Een van hen, Sanil B., werd schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de dood van Carlo.

Veel is duidelijk van wat zich op die fatale nacht van 13 op 14 juli heeft afgespeeld. De verdachten hebben hun rol grotendeels toegegeven en er zijn camerabeelden van. Maar wat Carlo is overkomen is juist niet op beeld vastgelegd.

En dus blijven er vragen te over. Volgens de rechtbank waren er naast B. meer verdachten betrokken bij de dood van Carlo, maar wie dat zijn is niet duidelijk geworden. Tegen medeverdachten Mees T. en Hein B. was in ieder geval te weinig bewijs. De verdachten zelf zeggen van niks te weten.

Volgens OM sprake van nieuwe omstandigheden

Hoe gaat zo'n hoger beroep er dan uitzien? Het is niet de bedoeling dat alles weer helemaal opnieuw wordt gedaan, maar toch zijn er overeenkomsten. Zo wil het OM opnieuw alle verdachten horen op zitting. En met alle verdachten, wordt ook de vrijgesproken Martijn T. en Lars van den H., tegen wie geen hoger beroep is ingesteld, is bedoeld.

De reden hiervoor is dat er volgens justitie nieuwe omstandigheden zijn ontstaan. En dat zijn acht veroordelingen. Het OM hoopt dat dit voor de (toen nog) verdachten reden is om anders te gaan verklaren en alsnog duidelijkheid te verschaffen over wat er met Carlo is gebeurd.

Het verdedigingsteam van Sanil B. zal zich focussen op twee cruciale bewijsstukken op basis waarvan hij is veroordeeld. Het gaat om één getuigenis en het DNA-spoor van Carlo dat werd gevonden op de linkerschoen van B.

Het verhaal van de verdediging is dat niet duidelijk is waar dit DNA-spoor van afkomstig is. Het is in elk geval geen bloed, stelt de verdediging. En dan mag het niet worden gezien als een zogeheten daderspoor. Een spoor dat B. koppelt aan de dood van Carlo.

Wat betreft de getuige zullen advocaten Peter Plasman en Anis Boumanjal wijzen op een deskundigeverklaring. Volgens rechtspsycholoog Peter van Koppen is het verhoor van de belangrijke getuige niet goed gegaan en daardoor niet bruikbaar voor het bewijs. Ook Van Koppen dook al op, maar de rechtbank ging maar deels mee met zijn verhaal. Daardoor bleef de verklaring van de getuige overeind.

De vraag is dus, gaat het gerechtshof in Leeuwarden hier anders naar kijken? Morgen wordt het eerste stapje gezet in het hoger beroep dat mogelijk begin volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld.