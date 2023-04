AIVD waarschuwt voor complottheorie dat kwaadaardige elite aan de macht is

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt voor de complottheorie dat er in Nederland een kwaadaardige elite aan de macht is. Daar gaat een langetermijndreiging vanuit, staat in het jaarverslag over 2022.

Het zijn niet de enige zorgen in rapport. Zo is de dreiging van door IS aangestuurde aanslagen hoger dan het afgelopen paar jaar.

Maar als het gaat om het anti-overheidsactivisme zegt de AIVD een "ontwikkeling" te zien van van extremisten die zich niet alleen richten tegen de overheid, maar ook meer en meer tegen allerlei organisaties en instituties zoals journalisten, wetenschappers en rechters.

Volgens de AIVD dragen deze extremisten de boodschap uit dat in Nederland een kwaadaardige elite aan de macht is, die de vijand is van de Nederlandse bevolking. De elite zou gebeurtenissen verzinnen die bedoeld zijn voor steeds verdergaande controle, zoals de coronapandemie, de

stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne.

De AIVD schat in dat waarschijnlijk meer dan 100.000 personen in meer of mindere mate in deze complottheorie geloven. Het gevaar is dat deze mensen menen in oorlog te zijn met de 'elite' en dat het gerechtvaardigd is om geweld te gebruiken. Personen die deel uitmaken van de elite zouden moeten worden gearresteerd, berecht in tribunalen en volgens sommigen ter dood worden gebracht.

Ook beïnvloeding van buitenaf door andere landen

Niet alleen binnen Nederland wordt er geprobeerd verdeeldheid te zaaien, dit gebeurt ook van buitenaf. De inlichtingendienst zegt dat verschillende landen onze samenleving proberen te verstoren. Met online beïnvloedingscampagnes wordt geprobeerd groepen mensen tegen elkaar op te zetten.

"Ze kunnen ervoor zorgen dat Nederlanders onterecht het vertrouwen verliezen in elkaar en in de manier waarop ons

land wordt bestuurd", aldus Erik Akerboom Directeur-generaal van de AIVD. "Dat gevaar is reëel."

Spionage en inmenging waren vorig jaar een omvangrijk probleem, schrijft de AIVD. En het zijn niet de enige zorgen in het jaarverslag. De AIVD spreekt over 2022 als een "grimmig jaar".

Zo was er de Russische inval van Oekraïne, maar ook spionage is een omvangrijk probleem. Het jihadisme is de belangrijkste terroristische dreiging tegen Nederland.