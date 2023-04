Meer zedenmeldingen bij Slachtofferhulp door aandacht voor The Voice

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar ruim tienduizend slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld geholpen. Dat zijn er een kwart meer dan 2021. Het aantal meldingen steeg mede door alle aandacht voor de misstanden rond The Voice.

In januari vorig jaar kreeg Slachtofferhulp het druk na onthullingen over seksueel overschrijdend gedrag bij de talentenjacht van RTL. De telefoon en chatbox stonden na de uitzending van BOOS roodgloeiend, meldt de organisatie in haar jaarverslag Elk slachtoffer is uniek.