Eindhovense school blijft maandag dicht vanwege grap over bom bij examenstunt

Het Eckartcollege in Eindhoven blijft maandag dicht vanwege "veiligheidsrisico's rond een examenstunt". Eindexamenleerlingen grapten in een groepsapp over het gebruik van een bom, meldt Omroep Brabant . De politie onderzoekt het bericht, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het is al de vierde keer deze maand dat een school dicht blijft vanwege een online dreigement. Dat gebeurde ook al bij een basisschool in Amsterdam, een middelbare school in Zaandam en een basisschool in Huizen.