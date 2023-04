Eindhovense school blijft maandag dicht om anonieme dreiging rond examenstunt

Het Eckartcollege in Eindhoven blijft maandag dicht vanwege "veiligheidsrisico's rond een examenstunt". Hierover kwam een anonieme melding bij de politie binnen, zegt de rector van de school. Eindexamenleerlingen grapten in een groepsapp ook over het gebruik van een bom, maar volgens de politie is dat niet de reden dat de school dicht is.

"Het ging om andere berichten", zegt een politiewoordvoerder. "Hiervan was minder duidelijk dat het om een grap zou kunnen gaan." Volgens de woordvoerder was er voldoende aanleiding om te denken dat de examenstunt uit de hand zou lopen.

Wat in de berichten stond, deelt zowel de politie als de rector van de school niet. De rector zegt wel dat er reden was om het serieus te nemen.

Na overleg met de politie besloot de middelbare school zelf de deuren maandag gesloten te houden. Lokale zender Studio040 meldt dat het Eckartcollege zondagavond alle ouders en leerlingen heeft gemaild. In de mail zou staan dat er maandag politie op school aanwezig zou zijn. Dinsdag gaat het Eckart weer open.

Leerling deelde plaatje van bom in groepsapp

Omroep Brabant meldde maandagochtend dat een leerling een plaatje had gedeeld in een groepsgesprek van een C4-bom met de tekst: "Testvariant staat al klaar." Daaronder zouden anderen hebben geschreven: "vannacht testronde" en "maandag showtime". C4 wordt normaal gesproken gebruikt als springstof bij militaire operaties.

De politie zei ook die berichten "uiterst serieus te nemen", maar ze waren dus niet de reden om de school te sluiten.