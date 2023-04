Koperdiefstal verstoorde maandagochtend treinverkeer tussen Den Bosch en Oss

Delen via E-mail

Door koperdiefstal reden maandagochtend veel minder treinen tussen Den Bosch en Oss. Enkele uren reden er nauwelijks treinen op het traject. Rond 10.30 uur waren de problemen volgens spoorbeheerder ProRail verholpen.

In eerste instantie dacht de NS dat de problemen rond 9.00 uur verholpen zouden zijn. Maar de reparaties kostten meer tijd dan verwacht.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat ter hoogte van Nuland koper is gestolen. De dieven hebben volgens hem "behoorlijke schade" aangericht.

De NS en ProRail hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het tegengaan van koperdiefstal. Zo zijn er op plekken waar veel koper is gestolen hekken geplaatst en is er cameratoezicht. De schade die koperdieven aanrichten bezorgt reizigers en medewerkers veel overlast.