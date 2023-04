Purmerends huis wordt door vergissing doelwit van beschieting én explosie

Bij een woning in Purmerend heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden. Donderdagavond werd datzelfde huis al beschoten. Het zou gaan om een "crimineel conflict", maar de criminelen zouden het volgens de politie op het verkeerde huis hebben voorzien.

Dit is het vijfde incident in korte tijd in de gemeente. Volgens regionale media is er een verband met de andere geweldsincidenten in Purmerend van vorige week, maar dit kan de politie niet bevestigen.