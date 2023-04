Geweld in Purmerend houdt aan: explosie bij huis dat onlangs beschoten werd

Delen via E-mail

Bij een woning in Purmerend heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden. Donderdagavond werd datzelfde huis al beschoten, melden regionale media.

Na de explosie bij het huis in de Weverstraat brak er brand uit. De brandweer haalde drie mensen van het dak. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook hadden ingeademd.

Ook andere huizen in de Noord-Hollandse gemeente waren afgelopen week het doelwit. Vrijdagochtend ging een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster. Op woensdag raakte een huis aan de Purmerendse Boeierstraat beschadigd door kogelinslagen. En dinsdag kreeg de politie een melding van een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster.