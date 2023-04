Weerbericht: Zon en wolken wisselen elkaar af

Delen via E-mail

Perioden met zon en bewolking wisselen elkaar maandag af. Hier en daar is een spat regen niet uitgesloten, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het vandaag droog.

In het zuidwesten van het land komt vanochtend bewolking voor. Vanmiddag is het ook op andere plekken in het land bewolkt. Tussen de wolken door schijnt vanmiddag ook geregeld de zon.