Nationale Bijentelling wordt met een week verlengd wegens koud weer

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Nationale Bijentelling wordt met een week verlengd. De telling vond dit weekend plaats, maar door de lage temperaturen lieten te weinig bijen zich zien. Vrijwilligers telden ruim 26.500 van de insecten. Dat zijn er te weinig om een goed beeld te krijgen van de populatie in Nederland.

Bij de telling in 2022 werden ruim 70.000 bijen en zweefvliegen geteld. Zweefvliegen lijken op bijen, maar hebben twee vleugels terwijl bijen er vier hebben.

Dat dit jaar zoveel minder bijen zijn geteld heeft te maken met het weer. Bijen houden van zon. "Misschien zijn ze er wel, maar houden ze zich schuil", zegt een woordvoerder van Naturalis, dat een van de organisatoren van de bijentelling is.

De organisatoren hopen te ontdekken of de zachte winter en de late nachtvorst dit jaar invloed hebben gehad op het aantal bijen. De beestjes zijn door de zachte winter te vroeg uit hun winterslaap ontwaakt. Er was buiten nog niet genoeg voedsel voor ze te vinden. Daarnaast zijn planten bevroren door de late nachtvorst. Die gaan niet bloeien, terwijl bijen het stuifmeel nodig hebben.

De bij heeft het al jaren moeilijk. In ons land komen bijna 360 soorten bijen voor, maar ruim de helft daarvan is bedreigd. Dit weekeinde werd - net als in voorgaande jaren - de honingbij het meest gezien (4.770). De gehoornde metselbij (3.331) en de rosse metselbij (2.955) staan op de tweede en derde plek.