Weekweerbericht: Eind van de week kans op eerste 20 graden van dit jaar

Komende week wordt het lekker weer, maar de zon breekt nog niet helemaal door. Door verschillende storingen kan het bewolkt of regenachtig zijn. Richting het weekend loopt de temperatuur op en kan het zelfs voor het eerst dit jaar twintig graden worden.

De week begint op de meeste plaatsen zonnig, behalve in het zuidwesten. Daar is het veelal bewolkt, meldt Weerplaza. Maandagmiddag komen er ook op andere plekken wolkenvelden voor, maar af en toe schijnt ook de zon.

In het zuiden kan er een lokale bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 13 of 14 graden in het westen en noordwesten. Landinwaarts wordt het rond de 15 graden en in het zuiden kan het lokaal 16 graden worden.

Dinsdag is er wat meer bewolking en staat er een stevige noordoostenwind waardoor de (gevoels)temperatuur wat lager is. Het wordt 12 tot 13 graden in het noorden en 14 tot lokaal 15 graden in de rest van het land.

Woensdag staat er opnieuw een stevige noordoostenwind, maar de temperatuur neemt wel iets toe. In het midden en zuiden van het land kan het 15 tot 17 graden worden. In het noorden en op de Waddeneilanden wordt het niet warmer dan 12 tot 14 graden. Ook zijn er flinke perioden met zon en blijft het overal droog.

Het droge lenteweer wordt donderdag onderbroken door een storing die meer bewolking en enkele buien met zich meebrengt. De temperatuur zal rond de 13 tot 15 graden liggen. Op de Waddeneilanden wordt het maximaal 12 graden.

Echt lekker weer aan het einde van de week

Aan het einde van de week wordt het pas echt lekker zonnig. De oostenwind brengt warme lucht met zich mee, waardoor het vrijdag en in het weekend 16 tot 19 graden kan worden. In het oosten en zuiden kan het zelfs de 20 graden aantikken, voor de eerste keer dit jaar.

De eerste lokale warme dag met ergens in het land een maximumtemperatuur van 20 graden of meer is dit jaar aan de late kant. Normaal is dat rond 4 april al het geval. Vorig jaar werd op 22 maart de eerste lokale warme dag genoteerd, in 2021 was dat op 29 maart en in 2020 op 5 april. In 2019 steeg het kwik al op 27 februari lokaal tot boven 20 graden.

Een officiële warme dag, met in De Bilt een temperatuur van 20 graden en meer, komt gemiddeld op 13 april voor het eerst voor. Mogelijk gebeurt dat komend weekend.