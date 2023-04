Weerbericht: De dag begint grijs, in de middag gaat de zon schijnen

Delen via E-mail

De dag begint bewolkt, maar al snel breekt vanuit het noorden de zon door. Er kan lokaal wat lichte regen vallen, maar veel zal dat niet zijn. De temperatuur loopt op tot zo'n 11 graden aan de kust tot 14 graden in het binnenland.

In de ochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. De zon kan in het noordoosten af en toe doorbreken.