Man aangehouden in Brabantse Bakel voor betrokkenheid bij dood 9-jarig kind

De politie heeft vrijdagavond een 34-jarige man in het Brabantse Bakel aangehouden in verband met de dood van een negenjarig kind. De man wordt samen met zijn vrouw, die al eerder werd opgepakt, verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de jongen.

Het lichaam van de jongen werd volgens Belgische media donderdag in Gent aangetroffen in een sporttas. De tas was verzwaard met stenen en in het water gegooid.

De oudere zus van de jongen gaf aanwijzingen aan de politie, waarna de tas uit het water werd gevist. De jongen was al sinds het begin van dit jaar vermist.

De toedracht van het overlijden wordt nog onderzocht. De jongen zou uit een gezin komen waar sprake was van mishandeling. Zo meldde een buurman van het gezin dat er regelmatig sprake was "bruut geweld". De jongen zou onder meer veel geslagen worden. Het lichaam van de jongen had het volgens hem mogelijk opgegeven na "talloze mishandelingen", schrijft Tubantia.

De aangehouden verdachte is een 34-jarige man uit Roemenië zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Volgens Belgische media gaat het om de stiefvader van de jongen. De moeder van de jongen werd vrijdag al aangehouden.