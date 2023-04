Het eerste deel van de lente was somber, koud en kletsnat

Het eerste deel van de meteorologische lente was somber, nat en koud, constateert Weeronline. Zo was maart kletsnat en bleef het aantal zonuren achter bij wat normaal is.

Met een gemiddelde temperatuur van 7,3 graden was de eerste helft van de lente - van 1 maart tot 15 april - bovendien een halve graad kouder dan normaal.

Dat komt vooral door de koude start van april: de gemiddelde temperatuur is deze maand tot dusver 8,0 graden, tegen 9,0 normaal. In maart was het juist iets warmer dan gewoonlijk, zegt weerdienst Weeronline.

Naast koud was de eerste helft van de lente ook erg nat. Van 1 maart tot en met 15 april is in totaal 144 millimeter neerslag gevallen, tegen 68 normaal. Het natst was het in het Limburgse Schinveld, met 146 millimeter neerslag. Met 98 millimeter regen was vooral maart kletsnat. Ook sneeuwde het regelmatig.