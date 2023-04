Tientallen miljoenen euro's voor redding van de grutto al jaren niet gebruikt

Het aantal grutto's in ons land neemt al decennialang af. Om te voorkomen dat de weidevogel helemaal verdwijnt, werd vier jaar geleden een reddingsplan opgesteld. Hiervoor kwam in 2021 68 miljoen euro beschikbaar, maar dat geld kan volgens Trouw nog altijd niet gebruikt worden.

In de afgelopen vijftig jaar is het aantal grutto's sterk afgenomen. In 1970 waren er 120.000 broedparen, inmiddels zijn dat er nog maar 25.000. Een reden voor oud-minister Pieter Winsemius om in 2019 het Aanvalsplan Grutto op te zetten. Dat plan moet de weidevogel met de lange poten redden.