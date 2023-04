Weerbericht: Afwisseling van zon en wolken, in het oosten kans op een bui

Zaterdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. In het oosten van het land kan een bui vallen. De temperatuur komt uit op 11 tot 15 graden.

De ochtend begint fris, maar er is al flink wat zonneschijn. Alleen in het oosten van het land kan wat sluierbewolking voorkomen.

In de loop van de dag neemt de bewolking in het oosten toe. In de namiddag en avond kan daar wat regen vallen. In het westen blijft het droog en schijnt de zon volop.