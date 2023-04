Man opgepakt vanwege dood vrouw en huisgenoot in tien maanden tijd

Een man uit Tilburg is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw en zijn huisgenoot. De man werd begin 2021 als verdachte vrijgelaten nadat zijn vrouw dood was gevonden in zijn huis. Tien maanden later werd ook zijn huisgenoot daar dood aangetroffen.

De 37-jarige man werd dinsdag aangehouden in Vlaardingen. Hij blijft veertien dagen langer vastzitten, meldt de politie vrijdag.

De vrouw van de man werd op 14 december 2020 dood aangetroffen in zijn woning in Tilburg-Noord. Hij werd daarop aangehouden, maar kwam drie weken later weer op vrije voeten. Hij bleef wel verdachte in de zaak.

Tien maanden later, op 19 oktober 2021, kreeg de politie opnieuw een melding over een overleden persoon in het huis van de man. Het onderzoek naar de dood van zijn vrouw was toen nog bezig. De tweede overledene bleek zijn huisgenoot te zijn.