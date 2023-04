Politie erkent problemen op Paaspop alsnog: C2000-systeem haperde wél

Het communicatiesysteem C2000 haperde toch wel tijdens festival Paaspop. De korpsleiding van de politie ontkende vrijdag eerst dat het systeem slecht en soms zelfs helemaal niet werkte, maar een woordvoerder komt daarop terug na berichten van Brabantse collega's.

Verbetering: Dit artikel is aangepast omdat de korpsleiding niet volledig op de hoogte bleek te zijn van de problemen tijdens Paaspop. Na publicatie van dit artikel werd de korpsleiding erop gewezen dat het C2000-systeem wel degelijk problemen had. Het artikel is daarom herschreven.

Meerdere agenten trokken donderdag bij Omroep Brabant aan de bel omdat ze tijdens het festival in het Brabantse Schijndel naar eigen zeggen "amper konden communiceren". Door het blikkerige en onverstaanbare geluid voelden de agenten zich onveilig. Zij hebben het systeem nodig om snel te kunnen reageren bij calamiteiten.

Maar, zo zei een woordvoerder van de korpsleiding eerst tegen NU.nl, die storing zou niet aan het C2000-systeem hebben gelegen. Het zou zijn gegaan om een preventief geplaatste extra mast die overbelast raakte. Het C2000-systeem zelf zou volgens de woordvoerder gewoon bereikbaar zijn geweest.

Daar komt de korpsleiding nog geen uren later op terug. Brabantse collega's hebben de politie erop gewezen dat het C2000-systeem wel degelijk niet werkte. Dat gebeurde op zaterdag, de tweede dag van het driedaagse festival.

Tussen 14.00 uur en 15.00 uur lag het hele systeem er zelfs een uur lang uit. Daarom werd zondag de extra mast geplaatst. Dat bleek dus ook geen goede oplossing.

'Je kunt niet zeggen dat het wel meevalt'

"Dat is niet goed", zegt de woordvoerder nu over de C2000-storing. "Daar kan je niet over zeggen dat het wel meevalt."

De politiewoordvoerder had verder tegen persbureau ANP gezegd dat er geen meldingen waren over agenten die problemen hadden onderling of met de meldkamer contact te krijgen. Dat blijkt dus ook niet waar.

De woordvoerder wijst erop dat de agenten wel een terugvaloptie hadden: de mobiele app Push-to-Talk. Daarmee kunnen ze via hun telefoon alsnog contact maken.

Politie maakt zich toch zorgen om haperend systeem

De afgelopen tijd zijn er al meerdere keren problemen geweest met het C2000-systeem. Op sommige plaatsen heeft het systeem minder goede dekking. Daarom worden soms maatregelen getroffen, zoals de extra mast op Paaspop.

Politiemedewerkers en -vakbonden uitten bij Omroep Brabant al hun zorgen over de werking van het systeem. Hoewel de korpsleiding in een eerdere reactie die zorgen niet onderschreef, doet ze dat nu wel. "We maken ons zorgen", zegt de woordvoerder nu. "We vinden het echt urgent dat het systeem vervangen wordt."

De vervanging van het huidige systeem zit al jaren in de pijplijn. "In de tussentijd wordt er onderhoud gepleegd en wordt het netwerk verbeterd door extra masten te plaatsen", zegt de politiewoordvoerder.

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) schrijft vrijdag in een Kamerbrief over de zorgen. De betrokken partijen "voelen de urgentie" van de problemen rondom het communicatiesysteem. Ook is C2000 "een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige werkomgeving".