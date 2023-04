Politie: C2000 haperde niet op Paaspop, maar is wel aan vervanging toe

De korpsleiding van de politie zegt dat het communicatiesysteem C2000 tijdens het festival Paaspop niet haperde. Dat staat haaks op ervaringen die bezorgde agenten met Omroep Brabant deelden. Het systeem moet wel vervangen worden, maar daar wordt volgens de leiding aan gewerkt.

Meerdere agenten trokken donderdag bij Omroep Brabant aan de bel omdat ze tijdens het festival in het Brabantse Schijndel naar eigen zeggen "amper konden communiceren". Door het blikkerige en onverstaanbare geluid voelden de agenten zich onveilig.

"Een uur lang was er zelfs helemaal geen communicatie mogelijk", zei Maarten Brink namens de vier politievakbonden. De problemen spelen volgens hem op veel plekken. "Het systeem heeft nooit goed gewerkt. Nu hebben we ook nog te maken met verouderd materiaal", zei hij tegen het Brabantse medium.

Een woordvoerder van de korpsleiding erkent dat het systeem verouderd is. De dekking van dat systeem is niet overal even goed. De roep om dat systeem te vervangen, vindt ze dan ook terecht. "Maar het beeld van een haperend C2000-systeem delen we niet."

Festivalbezoekers maakten volop gebruik van extra mast

Paaspop vond plaats op een plek met minder goede dekking. Daarom werd preventief een extra mast geplaatst. Het 4G-netwerk waarop die mast werkte, werd volop gebruikt door festivalbezoekers en raakte overbelast. De mast werd uitgeschakeld nadat meldingen over haperingen waren binnengekomen.

Op de vaste masten van het C2000-netwerk was geen probleem, zegt de woordvoerder. "Dat je blikkerig geluid hebt, wil niet zeggen dat je niks hebt. Er is ook een terugvaloptie voor als het hele systeem uit zou vallen, maar dat was nu niet het geval." Ze zegt dat het voor de agenten "vervelend is geweest, maar niet tot operationele onveiligheden heeft geleid".

Volgens ANP heeft de politie geen meldingen gekregen dat agenten problemen hadden om onderling of met de meldkamer contact te krijgen.

Nieuw systeem waarschijnlijk in 2025 in gebruik genomen

De vervanging van het huidige systeem zit al jaren in de pijplijn. "In de tussentijd wordt er onderhoud gepleegd en wordt het netwerk verbeterd door extra masten te plaatsen", zegt de politiewoordvoerder. Voor festivals als Paaspop kijkt de politie per situatie wat nodig is om de veiligheid te garanderen.

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) schrijft vrijdag in een Kamerbrief dat de politievakbonden hun zorgen hebben geuit over C2000. Er zijn meerdere soortgelijke incidenten geweest waarin agenten geen contact konden krijgen, maar de minister schrijft niet specifiek over Paaspop.

Wel zegt ze dat de betrokken partijen "de urgentie voelen". Ook is het systeem "een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige werkomgeving".