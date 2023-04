Machinisten over treinongeluk Voorschoten: 'Wat als ik dit was geweest?'

Het is bijna twee weken na het treinongeluk bij Voorschoten. Hoe zitten machinisten sindsdien in de trein? En hoe hebben zij de afgelopen periode beleefd? Zeven treinbestuurders vertellen NU.nl hierover. Zij doen dat bijna allemaal anoniem, omdat ze anders in de problemen kunnen komen met hun werkgever.

'Hoe groot is die kans eigenlijk?'

Hans: "Natuurlijk schrik je van de ravage die er was bij het ongeluk. Ik dacht: wat als ik dit was geweest? Hoe groot is die kans eigenlijk?"

"Toch heb ik tijdens het rijden nog geen andere gevoelens dan normaal gehad. Maar ik denk dat er wel emoties naar boven komen als ik weer voor de eerste keer langs Voorschoten rij. Tot die tijd geniet ik van mijn uitzicht."

"Ongelukken horen niet bij het vak. Niemand meldt zich aan als machinist om ongelukken mee te maken. Wel heerst er een gigantisch bewustzijn onder machinisten dát het je kan overkomen. Je weet alleen niet óf en wanneer."

'Een klap, dat rare bonkje: was dit een mens?'

Ingrid: "Ik schrok toen ik van het ongeluk hoorde. Je denkt: chips, er zat een collega in die cabine. Zelf maakte ik ook zoiets mee. Het was donker. Een klap, dat rare bonkje. Was dit een mens? Met knikkende knieën ga je de cabine uit, afdekzeil mee en dan dat lange stuk teruglopen naar waar de klap is geweest."

"Het bleek een stuk rommel dat een idioot op het spoor had gelegd. Eerst de opluchting: gelukkig geen mens. Dan boosheid en onbegrip. Beseffen ze wel wat voor gevolgen dit had kunnen hebben? Een wiel kan dusdanig worden opgetild dat een trein ontspoort."

"Toch stap ik nog steeds vrolijk in mijn cabine. Een ongeluk kan ook gebeuren als je op de weg rijdt. Al staat een trein niet zo snel stil als een auto. Bij droog weer heeft een trein die 140 kilometer per uur rijdt een remweg van minstens 1.400 meter."

0:41 Afspelen knop Hijskraan tilt treinstel uit weiland bij Voorschoten

Het treinongeluk in Voorschoten in het kort Dinsdag 4 april iets voor 3.30 uur botst een goederentrein op een spoorkraan. Kort daarna botst een passagierstrein in de richting van Den Haag op de kraan en ontspoort.

Bij het ongeval komt de kraanbestuurder om het leven. Zo'n dertig passagiers van de intercity raken gewond en negentien mensen moeten naar het ziekenhuis.

De spoorkraan kwam volgens ProRail te vroeg op het spoor terecht. Verder onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt nog.

Door het ongeluk rijden tot 21 april geen treinen tussen Den Haag en Leiden.

'Na het ongeluk was ik nog alerter'

Kai: "Zulke afschuwelijke ongelukken komen in Nederland gelukkig nauwelijks voor. Toch was ik na het ongeval nog alerter. Ook al weet ik dat je in een situatie als in Voorschoten niet meer kan doen, in verband met de snelheid en het gewicht van de trein."

"Helaas maken machinisten dagelijks genoeg mee. Mensen die langs het spoor lopen of die nog even snel onder de slagbomen doorgaan, en automobilisten die niet opletten. En helaas ook mensen die het leven niet meer zien zitten."

Volg het nieuws rond het ongeluk Ontvang meldingen bij nieuws over het treinongeluk Blijf met meldingen op de hoogte

'Horror van iedere machinist is iemand doodrijden'

Vincent: "Ik heb geen andere gevoelens of gedachtes sinds het ongeluk. De veiligheidssystemen bij het spoor zijn zo waterdicht dat zulke ongelukken praktisch uitgesloten zijn. Ook na dit ongeluk blijf ik daar absoluut vertrouwen in houden."

"Maar ongelukken zijn niet 100 procent uit te sluiten. Veiligheidssystemen werken alleen als iedereen zich ook aan de veiligheidsregels houdt."

"Ik zit wel anders in de trein door het grote aantal zelfmoorden en mensen die voor de trein springen. De grootste horror van een machinist is om iemand dood te rijden. Op zo'n moment zie en hoor je dingen die je de rest van je leven niet meer vergeet."

De ontspoorde trein in Voorschoten kwam met de voorkant in een naastgelegen weiland terecht. Foto: ANP

'Bijna allemaal wel iets tragisch meegemaakt'

Richard: "Bij een calamiteit volg je de procedures. Dat houdt in: een snelremming inzetten (het maximaal remmen van een trein, red.), het gevaarsein aandoen en een alarmoproep uitzenden."

"Maar wat als je een vrachtwagen voor je neus ziet staan? Dan is het: snelremming, de cabine uit en naar achteren vluchten. Vandaar dat de ruimte achter de cabine altijd vrij moet blijven. Die deur is onze enige uitweg. Wat als ik bij een zware aanrijding eerst een kinderwagen opzij moet trekken of over koffers val?"

"Hoe je met een aanrijding omgaat, is voor iedere machinist anders. Vanuit de NS krijgen we allerlei psychologische hulp aangeboden. Ook erover praten met collega's helpt. We hebben bijna allemaal wel een keer iets tragisch meegemaakt."

'Binnen de spoorwereld wordt er veel over gesproken'

Bert: "Binnen de spoorwereld wordt er (het ongeluk in Voorschoten, red.) veel over gesproken. Normaal zijn dagen op de trein niet spannend. Dat verandert bij situaties die afwijken, juist daar ben je voor opgeleid. Je wordt bijvoorbeeld voorbereid op aanrijdingen. Die hoop je niet mee te maken, maar statistisch gezien gaat dat wel gebeuren."

"Ik schrok trouwens wel van het filmpje van passagiers die na het ongeluk zo snel mogelijk de trein verlieten. Ik snap de paniek, maar wat als de bovenleiding nog onder spanning had gestaan, het treinstel was gaan schuiven of gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen bij de goederentrein? Dan is het in de trein veiliger dan daarbuiten."

0:52 Afspelen knop Passagier filmt ontsnapping na treinongeval in Voorschoten

'Ongeluk zoals in Griekenland in Nederland niet mogelijk'

Gerard: "De afgelopen week heb ik niet anders beleefd dan andere weken. Ongelukken en aanrijdingen kunnen nou eenmaal gebeuren. Dat is het risico van het vak. Ik werk al veertig jaar op het spoor en ik voel me 100 procent veilig in Nederland."

"Nederland heeft een seinenstelsel dat absoluut betrouwbaar is. Een ongeluk zoals laatst in Griekenland, waarbij twee treinen met hoge snelheid op elkaar zijn geknald, is bij ons niet mogelijk."