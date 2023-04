Tweede zaak toeslagenouder tegen fiscus lastiger door incompleet dossier

Een toeslagenouder stond vrijdag tegenover de fiscus in een tweede zaak over discriminatie door de Belastingdienst. De zaak kenmerkt zich door dossierstukken en details van afspraken die niet meer zijn te achterhalen. "Jullie hebben er echt een circus van gemaakt."

De klacht van de ouder werd behandeld bij het College voor de Rechten van de Mens.

De ouder voerde aan dat hij extra hard zou zijn aangepakt toen hij - naar later bleek onterecht - kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Dat zou zijn omdat hij van Marokkaanse afkomst is. De Belastingdienst heeft toegegeven dat het rond toeslagen een tijd onderscheid heeft gemaakt op basis van afkomst.

Tijdens de zitting gaf de Belastingdienst toe dat er ook in de zaak van deze toeslagenouder "veel" is misgegaan. "We hebben geprobeerd dit te herstellen maar beseffen dat dit nooit helemaal zal lukken", zegt een van de verweerders namens de fiscus. De dienst heeft de man financieel gecompenseerd.

Toch zou deze zaak niet neerkomen op discriminatie: de indiener van de klacht zou onvolledige informatie hebben aangeleverd aan de fiscus. Daarom zou hij in eerste instantie geld hebben moeten terugbetalen.

Door het handelen van de Belastingdienst stelt de toeslagenouder in financiële problemen te zijn geraakt. Hij zou "letterlijk ziek" zijn geworden door het handelen van de fiscus. "Jullie hebben er echt een circus van gemaakt", richtte hij zich tijdens de zaak tot de dienst.

Dossier Belastingdienst is niet compleet

Opvallend was dat veel gebeurtenissen in de zaak niet terug zijn te vinden in het dossier van de fiscus over de ouder. Dat bevat wel aanmaningsbrieven, maar dat zijn sjabloons, zonder naam, datum of adres.

Volgens de fiscus worden sommige gegevens over fysieke afspraken op een belastingkantoor niet langer dan een jaar bewaard.

Het dossier van de man loopt al sinds 2007. Details over bijvoorbeeld een afspraak die hij in 2018 heeft gehad bij de fiscus zijn volgens de dienst niet meer te achterhalen.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat de Belastingdienst volgens juristen niet altijd alle aanwezige stukken meeneemt naar de rechtszaal.

De juristen weten dat er documenten zijn die mogelijk ontlastend zijn voor hun cliënten. Dus zien ze geen andere mogelijkheid dan aparte rechtszaken voeren over of het hele dossier wel aanwezig is.

'Belastingmedewerker herkent zich niet in de klachten'

In deze zaak heeft de fiscus een belastingmedewerker gesproken over haar ervaringen met de toeslagenouder. Zij zegt volgens de dienst zich niet te herkennen in de stelling van de man dat zij hem zou hebben gediscrimineerd.

Integendeel, stelt de fiscus. De medewerker zou in dit geval juist soepel zijn omgegaan met regels rond het aanleveren van gegevens over het gebruik van kinderopvang.

Opnieuw discussie over gebruik discriminerende systemen

Trouw en RTL Nieuws onthulden in 2019 dat de fiscus sinds 2004 duizenden ouders die kinderopvangtoeslag kregen onterecht als fraudeur heeft aangemerkt. Dat bleek ook te gebeuren op basis van persoonlijke kenmerken in plaats van fiscale risico's.

Maar net als in een eerdere zaak bij het College zei ook hier de fiscus dat de dienst pas "na 2014" gebruik zou hebben gemaakt van discriminerende systemen.

De vraag is of dat in deze zaak iets uitmaakt: de man en zijn juridisch adviseur voeren aan dat hij zowel voor als na dat jaar ongelijke zou zijn behandeld.

Het College doet meestal na zes tot acht weken na een zitting uitspraak. Maar de voorzitter van de klachtbehandelaars in deze zaak durfde zich daar niet op te laten vastpinnen. "Dit dossier is zo dik, dit moeten we even laten indalen."