FIOD krijgt toch toegang tot apparaten van verdachten in mondkapjesdeal

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) krijgt toegang tot drie in beslag genomen harde schijven en twee mobiele telefoons van Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. De drie verdachten hebben hun verzoek om hierover in cassatie te gaan ingetrokken.

Van Lienden, Damme en Van Gestel liggen al een jaar met het OM in de clinch over het vrijgeven van de in beslag genomen apparaten. De verdachten vinden dat de schijven onder het verschoningsrecht vallen: de communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat.

Inmiddels is gebleken dat Van Lienden al die tijd enorme winst wilde maken. "We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden miljonair", zei hij op een bandopname die de Volkskrant in handen kreeg. "In ieder geval is één eis dat we gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit serieus voor geen goud vrijwillig doen."