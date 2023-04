Goed nieuws: Wombatjong ontdekt in dierentuin | Terrasweer op komst

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week kun je je opmaken voor terrasweer en ontdekte een oplettende bezoeker de eerste in een Nederlandse dierentuin geboren wombat.

In een dierentuin in het Brabantse Best is een wombat geboren. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat het Australische buideldier het leven ziet in een Nederlandse dierentuin.