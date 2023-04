Nepverpleegkundige JBZ veroordeeld tot 450 dagen, maar hoeft niet de cel in

Nepverpleegkundige Leroy S. krijgt 450 dagen gevangenisstraf. S. deed zich tijdens de eerste coronagolf in Nederland voor als verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Omdat hij al een flinke tijd in voorarrest heeft gezeten, hoeft S. niet terug de cel in.

De rechtbank oordeelt dat de 27-jarige S. "op slinkse wijze" misbruik heeft gemaakt van het personeelstekort in de zorg.

S. stond terecht voor onder meer oplichting en zware mishandeling, omdat hij ongediplomeerd patiënten behandelde. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte bekend dat hij ook medicijnen aan patiënten had toegediend.

De rechtbank acht S. niet schuldig aan zware mishandeling, omdat hij niet van plan was om patiënten letsel toe te brengen. De rechtbank heeft het idee dat "hier sprake is van grove zelfoverschatting". S. gaf tijdens zijn zaak nadrukkelijk aan dat hij nooit de intentie had om iemand te mishandelen.

Man loog over hbo-diploma

Tijdens de coronaperiode was de druk op de zorg nog groter dan normaal. Daardoor was alle hulp in de ziekenhuizen welkom. S. solliciteerde in maart 2020 bij het JZB, loog dat hij een hbo-opleiding tot verpleegkundige had afgerond, en kon direct aan de slag. Toen na enkele weken duidelijk werd dat hij geen enkele relevante opleiding had afgerond, werd hij direct ontslagen.

Het JZB deed vervolgens aangifte tegen de man. Een maand na zijn ontslag werd S. opgepakt, waarna hij enkele maanden vastzat. Het OM eiste een celstraf van twee jaar en tbs met voorwaarden, maar de rechter vond die eis niet gepast. Hoewel S. volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar genoemd kan worden, vond de rechtbank tbs niet nodig.