Advies: bestraf intersekse-operaties kinderen net als meisjesbesnijdenis

Zo'n 190.000 kinderen en volwassenen in Nederland vallen buiten wat de maatschappij ziet als biologisch man of vrouw. Geslachtsoperaties bij hen zonder medische noodzaak of hun toestemming moeten net zo strafbaar worden als meisjesbesnijdenis. Mogelijk ging het tussen 2014 en 2020 om duizenden gevallen.

Dat geslachtsoperaties onder medische noodzaak of toestemming strafbaar moeten worden, is het advies van Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aan het kabinet.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en zijn collega Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bereiden een beleidsadvies over zogenoemd intersekse voor. Dat advies volgt waarschijnlijk in mei.

Baldewsingh voert op de valreep de druk op het kabinet op. Hij wil zo de mensenrechten van kinderen die intersekse zijn beschermen.

"Of een kind bij de geboorte niet in een hokje jongen of meisje past, geeft een arts of ouders nog niet het recht tot zulke ingrijpende behandelingen over te gaan zonder toestemming", licht hij toe tegen NU.nl. "Hoe vervelend wij als maatschappij het ook vinden als iemand niet in een hokje past. Het gaat over lichamelijke integriteit en een beslissing met levenslange gevolgen."

De kinderen kunnen later last krijgen van dat hokje."Veel intersekse personen kampen later met de gevolgen", zegt de Baldewsingh daarover. "En de vraag: 'wat als er vroeger andere keuzes voor mij waren gemaakt?'"

'Op latere leeftijd kans op problemen met seksualiteit'

Het gaat niet alleen over identiteit, zegt het NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit. "Als kind krijg je hierdoor de boodschap mee dat je niet kunt zelf kiezen over je eigen lichaam", legt intersekse-expert Mir Abe Marinus namens het NNID uit.

"Daardoor kunnen mensen die zo'n ingreep hebben moeten ondergaan meer moeite krijgen met hun grenzen aangeven. Dat kan leiden tot problemen met seksualiteit en in relaties."

Het is volgens Marinus niet zo bedoeld. "Maar je krijgt door zo'n ingreep de boodschap mee dat je 'niet zo geboren had moeten worden'. Dat heeft veel gevolgen voor je zelfbeeld."

Na onderzoek concludeerde het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg NIVEL dat tussen 2014 en 2020 ten minste 65 keer sprake was van zo'n situatie. Maar dat is volgens het NNID en regeringscommissaris Baldewsingh de ondergrens van de schatting. Kijk je naar de bovengrens, dan gaat het mogelijk over duizenden gevallen.

Dit houdt intersekse in Intersekse gaat over de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de huidige norm van man of vrouw in de maatschappij. Hun lichaam heeft kenmerken van allebei. Heel soms is dat zichtbaar (geslachtsdelen), vaker onzichtbaar (hormonen of chromosomen).

Meisjesbesnijdenis kan leiden tot 16 jaar cel

"Voor transgender kinderen ligt de leeftijd voor operaties bij achttien jaar. Meisjesbesnijdenis is verboden", zegt Baldewsingh. "Maar bij intersekse personen is het een grijs gebied. Trek het gelijk met meisjesbesnijdenis en maak onnodige behandelingen waar geen toestemming voor is strafbaar, is mijn advies."

Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Dat is in Nederland sinds 1993 verboden. Je kan er tot twaalf jaar gevangenisstraf voor krijgen. Als je de verminking als ouder zelf uitvoert, riskeer je zestien jaar cel.