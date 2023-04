Ontvoerders jongen (15) Amsterdam hadden ook leeftijdsgenoot in vizier

De ontvoerders van een een vijftienjarige jongen in Amsterdam hadden mogelijk ook plannen om een leeftijdsgenoot van het slachtoffer te gijzelen. Beide jongens zouden verantwoordelijk zijn voor een woningoverval eind vorig jaar in Amsterdam, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten in de rechtbank.

Bij die woningoverval op 18 december 2022 zou voor tonnen aan cashgeld, dure horloges en een tas zijn gestolen. De twee minderjarige jongens waren die avond aanwezig in de woning aan het Amsterdamse Minervaplein.

Al snel ontstond het vermoeden dat de twee jongens informatie zouden hebben verstrekt aan de daders van de overval. Het vijftienjarige slachtoffer zegt zelf in een verklaring dat hij vermoedt dat hij daarom op 10 januari tegen zijn wil is meegenomen.

Zijn vijftienjarige vriendje zegt in een telefoongesprek dat hij door de eigenaresse van de woning erop is aangesproken dat het zijn schuld was. Ook haar broer zou de beide jongens hebben gevraagd naar hun betrokkenheid.

Of de politie de broer als opdrachtgever ziet voor de ontvoering is niet duidelijk. In de telefoon van een van de verdachten is wel de naam van deze broer gevonden. Deze verdachte, Faysal A., zou een leidinggevende rol hebben gehad bij de ontvoering.

Plannen ontvoering besproken in groepsapp

Uiteindelijk werd het vijftienjarige slachtoffer in januari van dit jaar een bestelbus in gesleurd in de Tweede Jan Steenstraat. Het was de bedoeling om hem onder te brengen in een vakantiehuis in Langbroek. Daar zou hij worden ondervraagd over de overval.

De plannen en de uitvoering van de ontvoering stonden uitgebreid beschreven in een groepsapp. Deze groepsapp is in handen van de politie na het vinden van een telefoon in de bus waarmee de jongen is ontvoerd. Nog geen uur na de gijzeling werd die bus staande gehouden op de A27 met daarin drie verdachten en het slachtoffer.

In totaal zijn er zeven verdachten aangehouden. De zevende verdachte is woensdag aangehouden. Hij zou een ondersteunende rol hebben gehad bij de ontvoering. Een vrouwelijk verdachte zou het slachtoffer naar de bus hebben gelokt. Zij staat later terecht.