Weerbericht: Een fris begin van de dag, maar veel zon in het vooruitzicht

De dag begint fris, maar er is volop zon. Later kan het bewolkt worden. Toch blijft het op de meeste plekken droog. Het wordt tussen de 12 tot 15 graden.

Ondanks de zonneschijn op vrijdagochtend, kunnen de eerste uren van de dag nog koud aanvoelen. Er waait ook nog een zwakke tot matige zuidenwind, maar de temperatuur zal langzaam maar zeker stijgen. Aan het eind van de ochtend is het opgewarmd naar een graad of 10.

In de middag kan de temperatuur verder oplopen naar 14 tot 15 graden. Er komt ook bewolking voor. In het zuiden kan het gaan regenen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

In de avond en nacht naar zaterdag wisselen wolken en heldere momenten elkaar af, maar blijft het meestal droog. Bij weinig wind koelt het 's nachts af naar 1 tot 5 graden.

Morgenochtend kunnen we weer rekenen op veel zonneschijn, maar later komt meer bewolking voor. In het oosten valt wat lichte regen. Het wordt dan 12 tot 15 graden.