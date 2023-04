Twee arrestaties vanwege handel in ondermaatse vis in Vlissingen

Twee vishandelaren zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden bij een grote politieactie in Vlissingen. Ze worden verdacht van handel in ondermaatse vis.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid na berichtgeving van PZC.

Kort na middernacht deed de politie verschillende invallen op vissersschepen die aan de kade bij de visafslag waren afgemeerd. Daarbij werden 150 agenten ingezet. Ze controleerden of de schepen ondermaatse vis aan boord hadden en ondervroegen de bemanning.

De invallen volgden op een onderzoek van de Landelijke Recherche en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens de krant werden de twee vishandelaren aangehouden in hun woning, maar de politiewoordvoerder kon dat niet bevestigen.