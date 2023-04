Politie had op Paaspop opnieuw communicatieproblemen door haperend systeem

"Het geluid was blikkerig en onverstaanbaar", zegt Maarten Brink namens vier politievakbonden. "Een uur lang was er zelfs helemaal geen communicatie mogelijk. Agenten konden geen contact krijgen met elkaar en met de meldkamer."

Over het communicatiesysteem is de laatste tijd veel te doen geweest. Zo haperde het systeem begin maart ook al tijdens een klopjacht op drie overvallers in Rijsbergen. Politiebonden dienden daarna een klacht in bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.