Theater Rotterdam bedreigd vanwege voorleesmiddag dragqueens

Theater LantarenVenster in Rotterdam heeft tientallen dreigtelefoontjes gehad vanwege het organiseren van een voorleesmiddag voor kinderen door dragqueens (mannen die zich voordoen als vrouw).

Om wat voor dreigtelefoontjes het gaat, is niet duidelijk. Ook is niet bekend welke maatregelen precies genomen zijn. Een woordvoerder van het theater was donderdagmiddag niet direct bereikbaar voor vragen van NU.nl.