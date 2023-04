Opening Gelderse noodopvang loopt vertraging op door dassenburchten

De crisisnoodopvang in de Gelderse gemeente Heumen gaat vrijwel zeker niet begin mei open, zoals was gepland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat eerst onderzoek doen op het terrein, omdat daar minstens drie dassenburchten zitten.

Maar op het terrein zitten ook drie dassenburchten. In alle drie wonen ook dassen, en daarnaast is een van de burchten al eeuwenoud.

Het is nog maar de vraag of de crisisnoodopvang überhaupt opengaat. Het onderzoek kan even duren, en de crisisnoodopvang zou in december alweer sluiten. Zodra het COA het resultaat van het onderzoek heeft, gaat de organisatie daarover overleggen met de gemeente Heumen.