Rekenkamer: Kinderen de dupe van falend overheidsbeleid jeugdbescherming

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) en hun voorgangers hebben hun rol als verantwoordelijken voor het jeugdstelsel "lange tijd onvoldoende ingevuld". Dat concludeert de Algemene Rekenkamer donderdag in een snoeihard rapport. De Rekenkamer denkt niet dat de situatie snel verbetert.

Het rapport is niet het eerste met vernietigende conclusies over de jeugdbescherming. Dat het slecht gaat, is al langer duidelijk.

In 2015 maakte het kabinet gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdbescherming. Dit zou de kosten drukken, wachttijden verkorten en administratielasten verlagen. Acht jaar later concludeert de Algemene Rekenkamer dat hiervan niets is bereikt.

"In de praktijk leidt dit tot een onoverzichtelijke en onwerkbare situatie voor gemeenteambtenaren én hulpverleners", schrijft de Rekenkamer. "Kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen niet (tijdig) de hulp die ze nodig hebben."

Kabinet schoot tekort

Het toezicht op de kwaliteit van de jeugdbescherming was jarenlang niet goed geregeld. De verantwoordelijke bewindspersonen hadden volgens de Rekenkamer pas "veel te laat in de gaten dat het niet goed ging".

Daar is het kabinet zelf verantwoordelijk voor, omdat het er in 2015 voor koos informatie over de uitvoering maar weinig bij te houden. Daardoor kreeg het kabinet bijvoorbeeld geen informatie over wachttijden, het aantal uithuisplaatsingen, de financiële situatie van instellingen en de ervaringen van kinderen.

De Rekenkamer ziet geen snelle oplossing voor de structurele problemen. Zo kunnen Weerwind en Van Ooijen niet direct ingrijpen. Voor verbeteringen kijken betrokkenen al tijdenlang naar elkaar.

Weerwind noemt kritiek 'herkenbaar'

Via een woordvoerder noemt Weerwind de kritiek van de Rekenkamer "helaas herkenbaar". Hij zegt sinds het aantreden van het kabinet-Rutte IV samen met staatssecretaris Van Ooijen hard te werken aan de verbetering van de jeugdbescherming. "Dat kost tijd."

De woordvoerder verwijst naar maatregelen die de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders moeten verlagen. Ook verwacht de minister veel van experimenten om uithuisplaatsingen te voorkomen. Daarbij moeten gezinnen met grote problemen gerichte hulp krijgen.

De Rekenkamer is hier niet van onder de indruk. De overheidsinstelling heeft er geen vertrouwen in dat de lopende initiatieven de problemen in de jeugdbescherming oplossen.

Steggelen over financiering

Weerwind en Van Ooijen verwijzen onder meer naar de zogeheten Hervormingsagenda. Daarin moeten het Rijk, gemeenten en zorgverleners afspraken maken over de kwaliteit en betaalbaarheid van jeugdzorg.

Die afspraken hadden er al ruim een jaar geleden moeten liggen, maar het Rijk en de gemeenten steggelen al maanden over de financiering.