Deel Tweede Kamergebouw even ontruimd om verdacht pakketje met stoffen kat

Een deel van het Tweede Kamergebouw is donderdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje. Volgens PVV-leider Geert Wilders was het pakketje aan hem gericht, maar de opgestuurde stoffen kat bleek geen gevaar te zijn.

Enkele Kamerleden en andere aanwezigen werden via de grote hal naar buiten gestuurd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was ter plaatse in het gebouw.