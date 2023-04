Deel Tweede Kamer korte tijd ontruimd om 'calamiteit in de postkamer'

Een deel van het Tweede Kamergebouw is donderdagmiddag korte tijd ontruimd. Volgens een beveiliger was er sprake van een "calamiteit in de postkamer". Inmiddels is het gebouw weer vrijgegeven.

Enkele Kamerleden en andere aanwezigen werden via de grote hal naar buiten gestuurd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was ter plaatse in het gebouw.

Sommige ingangen van het Tweede Kamer werden afgesloten door de politie. Ook de parkeergarage onder het Kamergebouw was niet meer bereikbaar.

Een voorzitter van een commissiezaal die werd ontruimd, zei dat er een "in een aanpalende zaal een calamiteit was". Volgens een medewerker zijn ook de postkamer en het magazijn ontruimd. Er was een verdacht pakketje gevonden in de postkamer. Die is onderzocht.

Volgens PVV-leider Geert Wilders ging het om een "pakketje met teddybeer en bedrading" die aan hem geadresseerd was. De politie gaat daar niet op in.

Slecht een deel van het gebouw werd ontruimd. In andere zalen gingen debatten, briefings en gesprekken gewoon door. De grote publieksingang is ook open gebleven.